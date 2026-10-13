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Царьград

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Нефтетрейдер Лацких: договорённости с США не решат проблему дизтоплива

Нефтетрейдер Лацких: договорённости с США не решат проблему дизтоплива

Глава ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких заявил, что ключевым условием стабилизации цен на топливо станет завершение внеплановых ремонтов на НПЗ и их выход на полную мощность.

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