РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в реабилитационные центры

"Российские железные дороги" (РЖД) готовы безвозмездно принять пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для организации полного комплекса восстановительных процедур.
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