Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri Kosh
    Кому нужны эти тупые жопы с камнями? Может хватит уже пиарить этих сук?Блогершу Анастаси...
  • АндрейБорков
    Ехал мальчик Райво на велосипеде, попало колесо в ямку, ударился мальчик Райво пиписькой о раму велосипеда, теперь ма...В Финляндии встре...
  • Юрий Вершинин
    Гнать таких депутатов ссаными тряпками. На Колыму.Депутат Затулин: ...

РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в реабилитационные центры

РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в реабилитационные центры

"Российские железные дороги" (РЖД) готовы безвозмездно принять пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в свои реабилитационные центры сети "РЖД-Медицина" для организации полного комплекса восстановительных процедур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх