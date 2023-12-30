НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

«Астон Вилла» потеряла очки в двух матчах подряд и почти выпала из топ-3 АПЛ. 3.20 – не смогут победить «Бернли»

«Астон Вилла» примет «Бернли» в рамках 20-го тура АПЛ. Команда Унаи Эмери не смогла победить в двух матчах подряд – против «Шеффилда» (1:1) и «МЮ» (2:3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх