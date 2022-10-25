Владимир Ефимов: В Москве третий месяц подряд снижаются потребительские цены

В сентябре потребительские цены в столице снизились на 0,1%, дефляция в городе наблюдается уже на протяжении трех месяцев, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В сентябре потребительские цены в столице снизились на 0,1%, дефляция в городе наблюдается уже на протяжении трех месяцев, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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