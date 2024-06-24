В Приморском крае полицейскими пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся организацией незаконного пребывания иностранцев на территории России

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Приморскому краю совместно со следователями следственной части Следственного управления регионального УМВД пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся организацией незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.
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