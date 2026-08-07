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Выжать досуха. Зачем Евросоюз пристёгивает к себе Украину

Выжать досуха. Зачем Евросоюз пристёгивает к себе Украину

Украина не получает ракет Patriot и не получит лицензии на их производство. В Киеве это понимают, поэтому пытаются хоть как-то встроить остатки своей промышленности в цепочки европейских производств.

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