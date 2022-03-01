Серьезные ограничения коснутся клиентов "известного" банка - кто точно попадет

Серьезные ограничение уже вводит для некоторых клиентов один из известных банков. Как сообщает РБК, банк "Россия" решил на время остановить выдачу кредитов физическим лицам из-за повышения ключевой ставки Центробанка и пересмотра условий кредитных программ.