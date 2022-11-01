Спутниковая группировка НАТО над Украиной попала в прицел России

«Любая атака на инфраструктуру США повлечет за собой соответствующий ответ в соответствующем ключе. Мы собираемся продолжать использовать наши средства и привлечем Россию к ответственности, если случится любая подобная атака» Источник: dzen.
«Любая атака на инфраструктуру США повлечет за собой соответствующий ответ в соответствующем ключе. Мы собираемся продолжать использовать наши средства и привлечем Россию к ответственности, если случится любая подобная атака» Источник: dzen.
Свежие комментарии