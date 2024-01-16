На территории Прибалтики нет более ярых русофобов, чем русскоязычные предатели России, которые всеми силами в угоду титульным хозяевам стараются все русское из себя изгнать.
Русские русофобы в Прибалтике хуже русофобов «титульных»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Да таких мало. Прихлебатели... Они не уважаемы у "титульных", а русские их вообще ненавидят. И никогда не простят. Русские в Прибалтике борются и выживают, как могут. Вот так после ВОВ посылали русских в командировки с проживанием в Прибалтику для налаживания производства, медицины, образования, учета и всего становления на советские рельсы, А ПОТОМ, после развала СССР, русских людей там бросили... ВЛАСТИ НЕ ХОРОШО ПОСТУПИЛИ!! Это нужно признать. А теперь вот, в 82 года человека вышвыривают с сумкой через границу - иди куда хочешь и живи где хочешь... И еще сколько вышвырнут через свою границу людей. которые всю жизнь работали на Прибалтику. Твари неблагодарные.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии