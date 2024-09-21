В бундестаге заявили о рисках эскалации из-за вторжения ВСУ в Курскую область

Группа депутатов немецкого парламента (бундестага) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила, что вторжение ВСУ на территорию Курской области повышает риск эскалации конфликта и отдаляет мирные переговоры.
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