Times: Байден на встрече с Зеленским вряд ли разрешит ВСУ бить вглубь РФ

Украинский президент Владимир Зеленский вряд ли получит разрешение наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России после встречи с президентом США Джо Байденом, пишет британская газета The Times, ссылаясь на источники.
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