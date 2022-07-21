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Среди действующих игроков НБА нет ни одного, кто играл бы против «Сакраменто» в плей-офф

В НБА на данный момент нет ни одного игрока, который выходил бы против «Сакраменто» в матчах плей-офф.

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