Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Жирная точка на украинском проекте...

Жирная точка на украинском проекте...

Украинские свидомиты, сами и не заметили, как превратились в колярованных нацистов, а теперь, пытаются понять, как же так, почему их не любят, почему их ненавидят и проклинают.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Думаете тех которым по 10-12 лет и которых показывают с автоматами тренирующихся на полигонах или тех девочек размахивающих топорами и приговаривающими - ну що москалыку, поговорымо, ещё можно перевоспитать???
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10 час.
Галина Скрипник
Равнодушие и молчание всегда приводят к страшным результатам... Это правда.
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9 час.
Юрий Золотарев
Офашистились, ССУКИ!! И еще хотят, шоб их &quot;понимали&quot;!  ХРЕН  вам, бл-ди!!! В  ЗЕМЛЮ - вот ваш путь, который вы сами себе &quot;заслужили&quot;!
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4 час.
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