Украинские свидомиты, сами и не заметили, как превратились в колярованных нацистов, а теперь, пытаются понять, как же так, почему их не любят, почему их ненавидят и проклинают.
Жирная точка на украинском проекте...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Думаете тех которым по 10-12 лет и которых показывают с автоматами тренирующихся на полигонах или тех девочек размахивающих топорами и приговаривающими - ну що москалыку, поговорымо, ещё можно перевоспитать???
Ответить
10 час.
Галина Скрипник
Равнодушие и молчание всегда приводят к страшным результатам... Это правда.
Ответить
9 час.
Юрий Золотарев
Офашистились, ССУКИ!! И еще хотят, шоб их "понимали"! ХРЕН вам, бл-ди!!! В ЗЕМЛЮ - вот ваш путь, который вы сами себе "заслужили"!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии