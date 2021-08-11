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Авиация Минобороны продолжает оказывать помощь в тушении пожаров в Якутии, Мордовии, Иркутской и Оренбургской областях

Авиация Минобороны продолжает оказывать помощь в тушении пожаров в Якутии, Мордовии, Иркутской и Оренбургской областях

За сутки самолеты Ил-76 Минобороны России выполнили 11 вылетов для тушения крупных природных пожаров в Якутии, Мордовии, Иркутской и Оренбургской областях, сбросив на очаги пожаров 462 тонны воды.

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