Захарова: маневры НАТО у границ РФ повышают риски возможных военных инцидентов

Маневры НАТО у границ Российской Федерации повышают риски возможных военных инцидентов. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, ставшая собеседницей РИА Новости.
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