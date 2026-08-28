Nature: созданы наночастицы, которые проникают во внутреннее ухо и спасают слух

Ученые из Шанхайского университета создали наночастицы, которын защищают слух при нейросенсорной тугоухости (потере слуха, вызванной повреждением внутреннего уха).
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