В Нигере провалился военный переворот, усиленный влиянием Москвы в Сахеле. Русский Африканский корпус сыграл ключевую роль в подавлении мятежа, подтвердив свою готовность защищать интересы России и поддерживать дружественные правительства региона.
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