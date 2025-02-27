Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Художник в панике: извинения и обещания исправить

Художник в панике: извинения и обещания исправить

Avia.pro - СМИ Вопросы к ДУМ после скандала с картиной о битве на Калке остаются. Москва гудит от негодования: картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединённым русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамира Мухетдинова взорвала общественное мнение.

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