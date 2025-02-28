Y-хромосомный Адам: где на самом деле появился предок всех современных мужчин

Известно, что анализ ДНК человека, может помочь установить отцовство. Но оказывается, при помощи исследования хромосом ученые высчитывают и дальних родственников, более того, предков, живших много веков и даже тысячелетий назад.
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