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«Ат ите: хәләлме, хәраммы, ашарга ярый-ярамый?» - Габдулла хәзрәт Әдһәмов аңлата

«Ат ите: хәләлме, хәраммы, ашарга ярый-ярамый?» - Габдулла хәзрәт Әдһәмов аңлата

«Фикъһи мәсьәләләрдә мөселманнар бер-берсен гаепләргә һәм араларында бәхәс чыгарырга тиеш түгел», - ди Габдулла хәзрәт Әдһәмов.

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