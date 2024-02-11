Гибридный ускоритель NVIDIA GH200 можно купить в составе рабочей станции за $41 500 Ф...

Гибридный ускоритель NVIDIA GH200 можно купить в составе рабочей станции за $41 500Формально объединяющий на одной плате ускоритель NVIDIA GH200 предназначается для серверного применения, но в интернет-магазине GPTshop можно приобрести рабочую станцию на его основе, которая использует операционную систему Ubuntu.