Грабители вломились в дом бизнесмена и вынесли ценности на 47 млн

РЕН ТВ В поселке Парголово в Санкт-Петербурге грабители вломились в дом бизнесмена и, угрожая убийством, похитили у него деньги, ювелирные украшения и два автомобиля общей стоимостью 46,9 миллиона рублей, сообщил источник РЕН ТВ.