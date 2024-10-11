Грабители вломились в дом бизнесмена и вынесли ценности на 47 млн

РЕН ТВ В поселке Парголово в Санкт-Петербурге грабители вломились в дом бизнесмена и, угрожая убийством, похитили у него деньги, ювелирные украшения и два автомобиля общей стоимостью 46,9 миллиона рублей, сообщил источник РЕН ТВ.
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