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stroim21

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Как не остаться без света в бытовке зимой: расчёт нагрузки, выбор автомата и проверка проводки

Как не остаться без света в бытовке зимой: расчёт нагрузки, выбор автомата и проверка проводки

Когда на улице минус, а в бытовке нужно и согреться, и чай вскипятить, и инструментом поработать, электрическая сеть превращается в главный источник либо комфорта, либо головной боли.

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