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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Если бы я был в российском футболе, он выиграл бы от этого. Плохо, что места легенд занимают люди по объявлению»

Ранее экс-футболист красно-белых Олег Иванов заявил, что Мостовой «не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско».

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