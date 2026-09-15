Вучич уходит, чтобы остаться во власти. Майданщики двигают полуграмотного баскетболиста

Алексей Топоров. Распустивший Народную скупщину, чтобы объявить досрочные выборы, президент Сербии Александр Вучич намерен побороться за кресло премьер-министра страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эр-Рияд пылает, ш...
- ЮГ Третий кризис рос...
- VK Александр Широкор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым