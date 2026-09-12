Михаил Пучков открыл финал детского фестиваля духовых оркестров

На Нижегородской ярмарке в третий раз стартовал финал Всероссийского детского фестиваля «Под звуки духового оркестра».
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