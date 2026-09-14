В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов. В мероприятии приняли участие 53 работника из аппарата управления и филиалов предприятия: Казанского, Альметьевского, Ромашкинского, Пермского и Удмуртского районных нефтепроводных управлений, а также 2 специалиста ООО «Казаньгипротрубопровод» из г.