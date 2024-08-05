Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Филиал Новоаннинские РЭС уведомляют о прекращении электроэнергии в связи с проведением плановых работ по следующим адресам: ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Филиал Новоаннинские РЭС уведомляют о прекращении электроэнергии в связи с проведением плановых работ по следующим адресам: ул.