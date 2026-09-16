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Путин: на выборах в Госдуму победят истинные патриоты России

Путин: на выборах в Госдуму победят истинные патриоты России

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября.

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