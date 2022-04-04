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В Пермском крае оперативники задержали псевдополицейского, подозреваемого в мошенничестве

В феврале в дежурную часть ОМВД России по Соликамскому городскому обратились шестеро местных жителей преклонного возраста с заявлениями о мошенничестве.

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