В ФРГ считают, что из скрывающихся у них годных к военной службе украинцев можно сформировать десять дивизий

Депутат Бундестага (парламента) от Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил, что из украинцев, скрывающихся в Германии от мобилизации, можно было бы сформировать десять дивизий, – сообщает во вторник, 5 декабря, телеканал Welt.