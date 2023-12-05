В ФРГ считают, что из скрывающихся у них годных к военной службе украинцев можно сформировать десять дивизий

Депутат Бундестага (парламента) от Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил, что из украинцев, скрывающихся в Германии от мобилизации, можно было бы сформировать десять дивизий, – сообщает во вторник, 5 декабря, телеканал Welt.
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