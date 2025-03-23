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В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы

В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы

В РФ завершились клинические испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы. Первый российский генетический тест нового поколения для пациенток с раком молочной железы (РМЖ) успешно прошел клинические испытания, которые начались в 2024 году.

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