Тайвань стремится стать независимым и полностью отделиться от Китая

Тайвань постепенно стремится к независимости, и те, кто его поддерживает, “в конечном итоге окажутся в состоянии саморазрушения”, предупредил в воскресенье новый министр обороны Китая в обширной речи на саммите по безопасности в Сингапуре.
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