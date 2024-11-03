Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Возвращаемый корабль с новой технологией приземления: что известно о российском "Орле".

Возвращаемый корабль с новой технологией приземления: что известно о российском "Орле".

ПТК "Орел" Роскосмос АВТОР: Михаил Котов — о перспективном космическом корабле РФ. Роскосмос в конце октября показал фотографии с производства РКК "Энергия", где руководитель государственной корпорации по космической деятельности Юрий Борисов провел совещание, посвященное вопросам создания Российской орбитальной станции (РОС).

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