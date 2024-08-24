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Член Общественной палаты РФ Владимир Зорин: Россия становится убежищем для мигрантов со всего мира

Член Общественной палаты РФ Владимир Зорин: Россия становится убежищем для мигрантов со всего мира

Владимир Зорин, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, в интервью со специальным корреспондентом газеты «Аргументы Недели» рассказал о взаимодействии НКО с органами местного самоуправления по вопросам миграции и подчеркнул необходимость создания площадок для обсуждения миграционной политики.

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Комментарии
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Виктор Минин
Какая память об общем прошлом? С дубу рухнул...
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17 час.
Владимир Козлов
&quot;Для всех мигрантов главное – желание улучшить своё социально-экономическое положение, найти работу. Для выходцев из стран СНГ это ещё и память об общем прошлом наших стран.&quot; &quot;— Государство нуждается в подкреплении общества. Существующий механизм подразумевает необходимость создания общественно-консультативных органов в каждом регионе, вплоть до муниципалитетов, где присутствуют мигранты.&quot;                                         Это что - ещё больше кормушек для вороватых чинуш? Кто позаботится о русских людях? Об их экономическом положении! Никакой памяти об общем прошлом у выходцев из стран СНГ уже нет и в помине. Хорошо бы эти миграционные потоки перенаправлять в гейропу - пусть наслаждаются раз хотели суверенитета.
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17 час.
Барма Лей
Я считаю что, нужно ограничить в нашей стране количество мигрантов,а некоторых и выпроводить на их исконные земли.В первую очередь, нужно думать о своих людях.
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16 час.

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