Член Общественной палаты РФ Владимир Зорин: Россия становится убежищем для мигрантов со всего мира

Владимир Козлов

"Для всех мигрантов главное – желание улучшить своё социально-экономическое положение, найти работу. Для выходцев из стран СНГ это ещё и память об общем прошлом наших стран." "— Государство нуждается в подкреплении общества. Существующий механизм подразумевает необходимость создания общественно-консультативных органов в каждом регионе, вплоть до муниципалитетов, где присутствуют мигранты." Это что - ещё больше кормушек для вороватых чинуш? Кто позаботится о русских людях? Об их экономическом положении! Никакой памяти об общем прошлом у выходцев из стран СНГ уже нет и в помине. Хорошо бы эти миграционные потоки перенаправлять в гейропу - пусть наслаждаются раз хотели суверенитета.