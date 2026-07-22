«Смерть его была великим горем для христиан», или Загадка Сартака

Миф о братании В цикле статей, посвященном исламизации Улуса Джучи, — начало см.: «Золотая Орда: от Ясы к Корану», — упоминалось, в числе прочего, распространенное в Монгольской империи христианство несторианского толка.
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