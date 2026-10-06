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Аргументы и Факты

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Макрон наблюдал за пуском ядерной ракеты M51.3 с фрегата ВМС Франции

Макрон наблюдал за пуском ядерной ракеты M51.3 с фрегата ВМС Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон присутствовал на испытаниях новой ядерной ракеты M51.3, пишет Agence France-Presse.

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