Опытные грибники объяснили, как не упустить урожай в этом году

В средней полосе России, например в Смоленской области, грибной слой длится 10-12 дней. Опытные грибники рекомендуют посещать лес каждые два дня для сбора белых грибов, чтобы успешно собрать урожай и избежать конкуренции.
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