Трёхлетка обозвал воспитателей. Родители отказываются писать в сад письмо с извинениями

Дети впитывают плохое как губки. Но как реагировать, если ребенок произносит слово, которое не должен? При чем делает это только в определенной ситуации, когда оно в точности передает его эмоции? Пользователь соцсети рассказал, что получил жалобы от воспитателей детского сада на своего трёхлетнего сына.