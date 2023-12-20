Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Трёхлетка обозвал воспитателей. Родители отказываются писать в сад письмо с извинениями

Трёхлетка обозвал воспитателей. Родители отказываются писать в сад письмо с извинениями

Дети впитывают плохое как губки. Но как реагировать, если ребенок произносит слово, которое не должен? При чем делает это только в определенной ситуации, когда оно в точности передает его эмоции? Пользователь соцсети рассказал, что получил жалобы от воспитателей детского сада на своего трёхлетнего сына.

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