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Царьград

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Трамп предложил помощь Харрис в погашении многомиллионного долга

Трамп предложил помощь Харрис в погашении многомиллионного долга

Размер задолженности составил 20 млн долларов.Недавно избранный президент США Дональд Трамп предложил помощь кандидату от демократов Камале Харрис в погашении долга в размере 20 млн долларов.

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