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Царьград

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Росавиация изменила порядок рейсов в "Внуково" и "Домодедово"

Росавиация изменила порядок рейсов в "Внуково" и "Домодедово"

Росавиация сообщила о принятии мер по обеспечению безопасности полётов: аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" согласовывают рейсы с соответствующими органами в связи с изменениями временных ограничений воздушного пространства.

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