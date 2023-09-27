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Остап Сулейман Берта Мария Бендер был! История реального прототипа великого комбинатора

Остап Сулейман Берта Мария Бендер был! История реального прототипа великого комбинатора

Мало кто знает, что гениальные Ильф и Петров списали своего героя с вполне реального одессита Остапа Шора — инспектора уголовного розыска и авантюриста, чья история жизни могла бы послужить основой дюжине романов.

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