Лукашенко: Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу

Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.
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