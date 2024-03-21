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Лукашенко: Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу

Лукашенко: Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу

Парламентарии уходящего созыва продемонстрировали надежность и преданность народу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сообщает БЕЛТА.

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