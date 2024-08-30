Денежная поддержка: эксперт Осаволюк рассказала о новой выплате семьям с детьми с 2026 года Ирэн ОрлонскаяМладший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк поделилась информацией о новой семейной налоговой выплате, которая вступит в силу в 2026 году.