Денежная поддержка: эксперт Осаволюк рассказала о новой выплате семьям с детьми с 2026 года Ирэн ОрлонскаяМладший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк поделилась информацией о новой семейной налоговой выплате, которая вступит в силу в 2026 году.
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