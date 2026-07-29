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Учёные выяснили, что значат рисунки в японских гробницах Кюсю

Учёные выяснили, что значат рисунки в японских гробницах Кюсю

Изображения людей в древних захоронениях не являются портретами, а олицетворяют загробный путь умершегоВ ходе нового исследования настенных росписей в древних гробницах на японском острове Кюсю специалисты изменили своё мнение о том, что могут значить рисунки.

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