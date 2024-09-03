Стало известно, что связывает Алену Шишкову с Дуровым и его арестом во Франции

Модель Алена Шишкова: Я никогда не состояла в романтических отношениях с Дуровым Российская модель Алена Шишкова опровергла роман с Павлом Дуровым, основателем мессенджера Telegram, но в Сети расходятся их совместные фото из Парижа с неоднозначной подписью.