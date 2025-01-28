Большинство клиник в Стамбуле работают без лицензий — доктор

Большинство семейных медицинских центров оказывают медицинские услуги без лицензии, заявил член комиссии по семейной медицине Стамбульской медицинской палаты (ITO) доктор Эмрах Кырым 28 января Cumhuriyet.
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