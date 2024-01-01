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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о перспективах российского футбола: «Они туманны. Мы варимся в собственном огороде»

Мостовой о перспективах российского футбола: «Они туманны. Мы варимся в собственном огороде»

Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от нового года. «Перспективы российского футбола в новом году? Они туманны, думаю, многие согласятся.

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