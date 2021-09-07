Закон и Порядок

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Юлия Витязева. Американцы давно усвоили тезис «никогда не связывайтесь с Украиной»

Юлия Витязева. Американцы давно усвоили тезис «никогда не связывайтесь с Украиной»

Итак, Украина пошла в какой-то абсолютно дикий разнос. Или, как говорила моя бабуля, разгулялась вошь на ярмарке После визита Зеленского в США, соседняя страна решила, что теперь ей любое море — по колено и демонстрирует все грани своего идиотизма.

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