Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий

Сбер начал зачисление государственной выплаты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 24 августа 2021 года получателям военных пенсий — по 10 тысяч рублей.
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