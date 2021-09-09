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Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий

Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий

Сбер начал зачисление государственной выплаты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 24 августа 2021 года получателям военных пенсий — по 10 тысяч рублей.

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